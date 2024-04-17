Лунин – в старте. Стали известны составы Реала и Ман Сити на ответный матч 1/4 ЛЧ

Стали известны стартовые составы мадридского Реала и Манчестер Сити на ответный матч 1 /4 финала Лиги чемпионов
В частности, украинский голкипер «королевского» клуба Андрей Лунин выйдет на поле с первых минут.
Пресслужбы команд сообщили стартовые одиннадцатки в соцсетях.
Быстрые ссылки
Стартовый состав Реала
Стартовый состав Ман Сити
Начало матча — в 22:00 по киевскому времени.
Напомним, что в первом матче на «Сантьяго Бернабеу» команды создали голевую феерию и расписали ничью 3:3.
В параллельном матче мюнхенская Бавария будет принимать лондонский Арсенал.