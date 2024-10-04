Рекорд Овечкина, последний шанс Макдэвида. Главные интриги сезона НХЛ

4 октября стартует новый сезон НХЛ

Александр Овечкин и Коннор Макдэвид. Фото Getty Images Сегодня стартует чемпионат Национальной хоккейной лиги.

«Вашингтон»

Вторая половина прошлого регулярного чемпионата совпала с очередным ренессансом Александра Овечкина, забросившего в этом отрезке 23 шайбы. Его «Вашингтон», на который перед сезоном никто не ставил, сенсационно залетел в плей-офф. За лето команда добавила свежей крови во всей линии, слегка омолодилась и на бумаге выглядит посильнее, чем раньше. Нападающий Пьер-Люк Дюбуа — еще тот персонаж с токсичным характером. С ним чуть ли не с радостью расставались его прежние клубы: «Коламбус», «Виннипег» и «Лос-Анджелес». Но на первых порах он всегда способен помочь. Молодой и прогрессивный тренер Спенсер Карбери убедил, что умеет находить подход ко всем.

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Овечкину для того, чтобы побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки, осталось забросить 42 шайбы. Задача выполнимая, но ее достижение, видимо, придется отложить до сезона-2025/26. «Кэпиталз», несмотря на укрепление состава, остаются командой, в которой делают акцент на сбалансированность и в атаку не летят безоглядно. Однако небольшой шанс круто изменить историю у российского ветерана в предстоящем чемпионате остается. Надо сразу включиться на все обороты и начать забивать, не дожидаясь прихода зимы. Получится это сделать — рекорд не устоит, а команда снова проберется в плей-офф.

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Финалисты

«Ойлерз» бурно провели межсезонье, но сохранили в своем составе не всех, кого хотели. Защитник третьей пары Венсан Деарнэ ушел на хорошие для себя деньги в «Ванкувер». «Сент-Луис» с помощью оффершита увел защитника Филипа Броберга и нападающего Дилана Холлоуэя. Но все лидеры остались, а одна из главных звезд лиги Леон Драйзайтль продлил контракт на 8 лет и 112 миллионов долларов. Он вступит в силу с сезона-2025/26. Это позитивное известие. Негатива стоит ожидать в ближайшем будущем, несмотря на прогнозируемый рост потолка зарплат. Через год истекает контракт у ведущего защитника Эвана Бушара, через два — у самого Коннора Макдэвида. Предстоящий сезон может стать «последним танцем» для нынешней версии «Ойлерз». Потом команде придется сложнее, поскольку огромные контракты лидеров сократят пространство для маневра. Лучший шанс вернуть Кубок Стэнли в столицу Альберты будет еще не скоро.

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«Флорида», как и почти любая команда, ставшая обладателем Кубка Стэнли, подверглась раздербаниванию. Но оно прошло в относительно легкой форме. Из важных фигур ушли защитники Брэндон Монтур и Оливер Экман-Ларссон, а также нападающий Владимир Тарасенко. Все лидеры остались. Ключевой форвард Сэм Райнхарт подписал контракт на 8 лет и 69 миллионов. Возможно, «Пантерз» ждет чемпионское похмелье. Команда два года подряд доходила до финала, потеряв за это время много сил и здоровья. Этот фактор обязательно скажется. В то же время конкуренция в Восточной конференции не стала выше. Сохранили свои позиции «Рейнджерс». Больше выделить некого. Вряд ли кто-то удивится, если «Флорида» в кубковой гонке снова зайдет далеко. Хотя в новый титул пока поверить сложно, помня о злом «Эдмонтоне» и мощном «Западе» в целом.

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Наши вратари

За последние годы русские вратари приучили к тому, что их нельзя не считать лучшими в мире. Прошлый сезон ветерана Сергея Бобровского и заслуженный Кубок Стэнли вроде бы подтверждают укрепившийся в общем сознании постулат. Но еще совсем не старые Андрей Василевский (30 лет) и Илья Сорокин (29 лет) явно не блистали, проведя, по статистике, худший год в НХЛ. Голкипер «Тампы», вероятно, до сих пор не отошел от последствий операции на спине. Он из отличного игрока стал просто хорошим. Только регрессом команды этот спад не объяснишь. У Сорокина ситуация еще хуже. Он проиграл в «Айлендерс» конкуренцию возрастному Семену Варламову, а летом ходили странные слухи о его состоянии. Оказалось, что у него проблемы со здоровьем, которые потребовали хирургического вмешательства. Говорят, что они, как и у Василевского, связаны с межпозвоночной грыжей. Как быстро пройдет восстановление, никто не знает. Сорокин, у которого с нынешнего сезона вступает в действие восьмилетний контракт на 66 миллионов долларов, пока не провел ни одного выставочного матча. Можно понять, о чем сейчас думает руководство нью-йоркского клуба.

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Игорь Шестеркин не выиграл новой «Везины» и не сумел вытащить «Рейнджерс» в финал Кубка Стэнли. В этом его вины нет. Он демонстрирует высочайший уровень на протяжении нескольких лет, и если кто-то устроит опрос на лучшего вратаря лиги, то прямо сейчас россиянин имеет хорошие шансы стать в нем победителем. Все межсезонье обсуждался вопрос о новом контракте Шестеркина. Он должен стать самым дорогим в истории для игрока его амплуа. Длинный срок и зарплата в районе 11-12 миллионов в год. Может, и больше. Стороны еще будут бодаться. Но уже сейчас клуб готов предложить больше денег, чем было у канадца Кэри Прайса (8 лет и 84 миллиона). Таким образом, предстоящий сезон становится для Шестеркина важнейшим как со спортивной точки зрения — у нынешних «Рейнджерс» остался чуть ли не последний заход на титул, так и с финансовой — классная игра гарантирует безоблачное будущее нескольким поколениям семьи русского вратаря.

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Мичков

Матвей Мичков с ноги открыл дверь, ведущую в НХЛ, и, хотелось бы верить, находится на пороге больших свершений. В предсезонных играх он стабильно набирал очки, приветливо вел себя на публике и растопил своим правильным поведением самые холодные сердца. Медовый месяц может и затянуться, если главный тренер Джон Торторелла сможет понять, как управляться с талантливым и своенравным молодым человеком.

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Пока же россиянина уверенно записывают в главные претенденты на звание лучшего новичка сезона вместе с первым номером последнего драфта Маклином Селебрини из «Сан-Хосе». Есть и еще одна интрига, связанная с Мичковым. На юниорском и молодежном уровнях он ноздря в ноздрю конкурировал с Коннором Бедардом. Канадец здорово провел дебютный сезон в «Чикаго», оправдав многочисленные авансы. Теперь дело за русским форвардом «Флайерз». Возможно, из их противостояния вырастет долгий сериал, сравнимый с многолетним соперничеством Овечкина и Сидни Кросби.

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Возвращение Ничушкина на орбиту

Когда-нибудь по истории турбулентной карьеры Валерия Ничушкина должны снять фильм или даже сериал. Форвард поднимался из руин, падал вниз, попадал в скандалы, выигрывал трофеи и восхищал своей игрой. Пара происшествий в «Колорадо» и попадание в программу помощи НХЛ — не повод для гордости. Однако в Денвере, руководствуясь деловыми и спортивными принципами, дали россиянину еще один шанс. Лимит опции «понять и простить» исчерпан.

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Полугодовая дисквалификация Ничушкина за нехорошие дела истекает в середине ноября, когда он присоединится к команде. «Эвеланш» удалось выиграть Кубок Стэнли два года назад. Потенциал для повторения того успеха у команды еще есть. Лидеры команды Кэйл Макар и Нэйтан Маккиннон находятся в расцвете. Им, вспоминая два ранних вылета в плей-офф, без поддержки челябинца не обойтись. Валерию надо лишь окончательно обуздать своих внутренних демонов и вернуть доверие к себе. Завязывать с НХЛ с позором — не вариант. Предстоящий сезон для него важен как никогда.

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