В Williams рассчитывают на моторы Mercedes в 2026-м

Руководитель команды Williams Джеймс Ваулз ждёт серьёзного прогресса от силовых установок Mercedes после перехода на новый регламент в 2026-м.

Джеймс Ваулз: «Уверен, в Mercedes вновь отлично справятся со своей работой, я был очень рад, что мне предложили продлить контракт на поставку моторов.

Сегодня все силовые установки похожи. Думаю, в 2026-м мы вновь увидим разницу между производителями. Вряд ли она будет так же велика, как в 2014-м, но всё же я уверен – силовые установки Mercedes станут нашим преимуществом».

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