Пекин. Мухова победила вторую ракетку мира Соболенко на пути в полуфинал

Каролина Мухова выиграла четвёртьфинальный матч на турнире WTA 1000 в Китае
Пекин, Китай • 25 сентября – 6 октября • хард • $8,955,610
Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Четвертьфинал
Каролина Мухова (Чехия) – Арина Соболенко (-, 1) 7:6(5), 2:6, 6:4
Чешская теннисистка остановила 15-матчевую беспроигрышную серию Соболенко и одержала третью победу подряд в четырёх встречах с ней. В прошлом году Мухова была сильнее Соболенко в полуфинале Ролан Гаррос и полуфинале турнира WTA 1000 в Цинциннати.
В этом сезоне Каролина провела пятый матч против представительницы топ-10 рейтинга и записала в свой актив вторую победу. Также эта победа стала для чешки пятой над соперницей из топ-2. Два поражения в предыдущих таких встречах были от лидера рейтинга Иги Швёнтек.
В полуфинале Каролина Мухова сыграет против победительницы матча Мирра Андреева (-, 17) – Чжэн Циньвэнь (Китай, 5).
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