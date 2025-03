“Menimal” с характером: как Якуб Меншик прошёл путь от юниорской драмы до победы над Джоковичем в финале “Мастерса”

19-летний чешский теннисист Якуб Меншик стал автором главной сенсации в мужском теннисе за последние две недели, обыграв в финале “Мастерса” в Майами Новака Джоковича



Несмотря на свой юный возраст, Меншик уже стоял на пороге топ-50 до своего старта в Майами, а теперь же он стал 24-й ракеткой мира и приковал к себе внимание многих теннисных болельщиков. Самое время познакомиться поближе с новой восходящей звездой мужского тура.

В семье Якуба Меншика не играли в теннис. Но в детстве в чешском городе Простейов этот вид спорта окружал его. Всего в 100 метрах от их дома находилась школа с теннисными кортами, а в 500 метрах – были частные корты. Именно там была вывеска, в которой было сказано, что они ищут новых Петру Квитову и Томаша Бердыха.

«Я смотрел, как играют ребята по соседству, а также наблюдал за маленькими детьми. У них тоже были тренировки, они начинали свою теннисную карьеру, – вспоминает Якуб. – Тогда я просто подошел к папе или маме и спросил их, могу ли я тоже играть. Конечно, они всегда хотели, чтобы я занимался спортом. Вот так я и начал».

Отец теннисиста, Михал, работает в ИТ и сам играл в хоккей. Мать, Екатерина, занимается маркетингом и пиаром, а в спорте предпочитает катание на лыжах. По словам Михала, интерес сына к теннису начал перерастать в искреннее увлечение благодаря влиянию его первого тренера – Иво Мюллера.

«Он был лучшим человеком, потому что умел привить маленьким детям правильную любовь к теннису, – рассказывает Михал. – И он также научил родителей быть хорошими теннисными родителями».

В июне 2013 года Мюллер умер после короткой борьбы с раком. Это сильно ударило по всей семье Меншиков.

«Якуб тогда еще был очень маленьким. Ему было 7 лет. Но я думаю, что это был его первый опыт такой ситуации, – говорит отец теннисиста. – Он был расстроен, и это была первая возможность поговорить с ним о смерти, о подобных ситуациях. Я думаю, что он, конечно, расстроился, но жизнь продолжается».

Уже в 12 лет не было никаких сомнений, что Якуб хочет стать профессиональным теннисистом. В школе он иногда посещал занятия по легкой атлетике, а также увлекался баскетболом («потому что с моим ростом мне было легко забрасывать мяч в корзину»). Хоть Меншик тогда и стал большим фанатом Стефена Карри и команды «Golden State Warriors», его внимание было сосредоточено именно на теннисе.



«Он всегда хотел быть профессиональным теннисистом, – говорит Михал. – Якуб хотел выиграть все турниры Grand Slam и быть первой ракеткой мира».

Родители поддерживали амбициозные цели своего сына и регулярно сопровождали его на турниры. Но они не смогли этого сделать, когда парень должен был выступать в российской Казани на соревнованиях юниоров. Это путешествие обернулось для Якуба настоящим кошмаром, о котором он вспоминает и сегодня.

«Была такая сумасшедшая история, когда мне было 12 лет. Мы с тренером прилетели в Москву. Они проверяли наши визы. Мой тренер и все прошли. У меня была виза, у меня было все, что надо, но меня не было в системе. И мне сказали, что я должен ждать здесь сам. Там было пятеро вооруженных мужчин и еще несколько человек с такой же проблемой, как у меня. Через 2-3 часа я смог позвонить родителям. Было очень страшно. В конце концов, мы как-то разобрались с этим. Для меня это был еще и опыт, потому что мне было 12 лет, я был в России, были все эти люди, охранники и полицейские с оружием. Я чувствовал себя как в фильме, как будто меня арестовали».

Свои первые титулы на юниорском уровне Якуб Меншик выиграет через несколько лет, в сезоне-2020, а уже следующий год завершит 11-й ракеткой мира среди юниоров. Но его лучший результат будет впереди, когда в следующем сезоне Якуб станет вторым номером юниорского рейтинга. В январе того сезона Меншик дойдет до финала юниорского Australian Open. В решающем матче чех уступил американцу Бруно Кузухари в поединке, который длился почти 4 часа. Из-за тяжелых судорог Меншик смог покинуть корт только на коляске и не присутствовал на церемонии награждения.



Это выступление юного теннисиста привлекло внимание Новака Джоковича, который в то время искал себе спарринг-партнера.

Новак прислал мне видео, где спрашивает, хочу ли я приехать потренироваться. Он сказал, что видел мой матч, видел, что произошло, и если я хочу, то могу приехать на неделю в Белград. Мне было очень приятно, что один из лучших игроков в истории пригласил меня и я получил такую возможность сыграть с ним. Кроме того, он мой самый большой кумир. Позже я поехал с ним еще на несколько дней в Черногорию. Я просто наблюдал за ним, пытался проанализировать его рутину и все остальное. Я был с ним не только на корте, но и вне его, разговаривал не только о теннисе, но и обо всем, что происходит за пределами корта. Это было очень весело. Вне корта он самый приятный парень, которого я когда-либо встречал. Весь этот опыт и советы на будущее и для моих матчей – это было здорово».



В том же году чех перешел на профессиональной уровень, а в мае 2023-го выиграл свой первый титул на турнирах серии «челленджер». На тот момент это было лишь его шестое выступление на соревнованиях этой категории в основной сетке. Якуб стал самым молодым чешским чемпионом «челленджера» в истории в возрасте всего 17 лет на Sparta Prague Open. Это вызвало параллели с другим чешским игроком, бывшей 4-й ракеткой мира Томашем Бердыхом, которому также было 17 лет, когда он выиграл два титула на «челленджерах».

«Я наблюдал за выступлениями Бердыха и Штепанека преимущественно на Кубке Дэвиса, – говорит Меншик. – Они выиграли его в 2012 году, а затем смогли защитить его в следующем сезоне. Тогда, когда я был ребенком, это казалось таким невероятным, таким замечательным. Сейчас, когда Томаш является капитаном команды Кубка Дэвиса, это что-то особенное. Для нас очень важно, что мы можем перенять от него определенный опыт».



Обратить на себя внимание в АТР-туре Якуб Меншик сумел в феврале 2024-го года в Дохе. Там он победил Энди Маррея (в самом продолжительном поединке в истории этого турнира), Андрея Рублева и Гаэля Монфиса на пути к своему дебютному финалу, где он уступил Карену Хачанову.

Александра Эала: история выпускницы академии Надаля, которая вдохновляет Филиппины мечтать о большем

Тогда 18-летний Якуб Меншик получил wild card на свой первый турнир ATP 250 благодаря программе Next Gen Accelerator. Она предоставляет такую возможность для игроков до 20 лет, которые при этом входят в топ-250. Почему чех выбрал для себя именно этот турнир? «Потому что от организаторов можно было получить бесплатный iPhone», – шутит он.



В октябре Якуб дошел до двух четвертьфиналов подряд: в Шанхае, где проиграл Новаку Джоковичу в трех сетах, и в Вене, где уступил Алексу де Минору также в трех партиях. 2024-й год Меншик завершал на Итоговом турнире NextGen, но не смог одержать там ни одной победы.

Впрочем, такой результат он смог воспринять спокойно, глядя на широкую картину. В декабре теннисист рассказал в соцсетях о своем визите в школу JISTOTA в своем родном городе. Там учатся дети и молодые люди с особыми потребностями. Один из учеников этой школы – брат теннисиста Лукаш.

«Я живу своей мечтой – играю теннисные матчи на престижных турнирах, встречаюсь с легендами, на которых равнялся в детстве и которыми восхищаюсь до сих пор, много путешествую, знакомлюсь с интересными местами и культурами. Мне невероятно повезло не только заниматься любимым делом, но и, что самое главное, быть здоровым, – написал Меншик. – Я знаю, что не всем так повезло, и мне об этом каждый день напоминает не только мой удивительный брат, который имеет расстройство аутистического спектра, но и его одноклассники, которых я имел честь посетить во время урока. Эти невероятные молодые люди – настоящие бойцы, которые ежедневно преодолевают трудности с большими усилиями, настойчивостью и позитивом».



Кроме тренировок в межсезонье, свое время дома теннисист также проводил за одним из своих любимых хобби – игрой на барабанах. Заниматься на этом музыкальном инструменте он начал во время пандемии.

«На самом деле, ничего серьезного. У меня не было учителя, я просто смотрел видео на YouTube и играл. Сейчас я могу сыграть Stairway to Heaven (Led Zeppelin). Могу сыграть Nothing Else Matters (Metallica). Несколько композиций AC/DC, например, Highway to Hell. Это три мои основные песни».

Страсть Якуба к игре на барабанах передалась по наследству, ведь его отец в юности был в составе собственной группы – компании его школьных друзей, с которыми он играл в гараже.



Если бы Якубу Меншику надо было придумать сценический псевдоним, он бы воспользовался собственным прозвищем – Menimal. «Несколько лет назад, когда Стэн Вавринка был в топе рейтинга, он носил футболки с надписями «Stan the Man», «Stanimal», и я подумал: «Эй, это хорошо звучит с моим именем, как «Menimal». И с тех пор, как я рассказал об этом своему тренеру, он называет меня Menimal».

Уже в этом году Якуб Меншик отметился тем, что выиграл на старте сезона парный титул АТР в Брисбене, победил шестую ракетку мира Каспера Рууда на Australian Open и дошел до полуфинала на «челленджере» в Доминиканский республике.

«Я еще очень молод, поэтому вижу, что мой прогресс идет дальше и дальше, и я рад этому, – сказал Меншик в интервью в марте. – Моя цель на этот сезон – попасть в Топ-30, а лучше всего – в Топ-25. И выиграть турнир ATP – вот моя цель на сезон».

Реализация этих целей не заставила долго ждать. На «Мастерсе» в Майами 19-летний чех победил трех соперников из топ-10 на пути к заветному титулу. В финале на двух тай-брейках Якуб одолел своего кумира Новака Джоковича, а в обновленном рейтинге АТР он теперь занимает 24-ю строчку.

«Конечно, на данный момент это самая крупная победа в моей карьере, и я очень счастлив от этого, – сказал теннисист после победы. – Но я знаю, что это не конец, и я знаю, что для меня это только начало. Да, мне еще 19 лет, так что у меня вся карьера впереди. Конечно, очень приятно иметь все, но, знаете, дело не только в одном титуле, одном турнире. Я хочу большего. Конечно, сейчас я буду праздновать, отдыхать. Когда я вернусь домой, то снова буду работать, буду стараться становиться все лучше и лучше, потому что в моей игре есть еще много пространства для совершенствования. Я и моя команда, будем делать все возможное, чтобы я мог как можно чаще поднимать эти трофеи».



btu.org.ua