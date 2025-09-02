US Open. Алькарас без проблем победил Легечку и третий раз сыграет в полуфинале турнира

На Открытом чемпионате США определился первый полуфиналист мужского турнира



Нью-Йорк, США • 24 августа – 7 сентября • хард • $35,632,800

Действующий чемпион: Янник Синнер (Италия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Четвертьфинал

Карлос Алькарас (Испания, 2) – Иржи Легечка (Чехия, 20) 6:4, 6:2, 6:4

Карлос Алькарас третий раз за четыре очных поединка обыграл Иржи Легечку. В этом сезоне испанец был сильнее чеха в Лондоне и проиграл в Дохе. Алькарас пять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки (у Легечки – 4/4), сделал четыре брейка и не дал сопернику заработать хотя бы один брейк-поинт. Поединок продолжался чуть менее двух часов.

Испанский теннисист 9-й раз в карьере дошел до полуфинала на “мэйджорах” (3-й в Нью-Йорке) и будет бороться за свой 7-й финал. На US Open он играл в решающем матче в 2022 году, когда завоевал свой дебютный титул Grand Slam.

22-летний Карлос Алькарас стал самым молодым теннисистом, дошедшим до полуфинала на турнире Grand Slam, не проиграв ни сета, с 2008 года, когда такой результат показал Рафаэль Надаль.

Следующий соперник Карлоса Алькараса определится в поединке Новак Джокович (Сербия) – Тэйлор Фритц (США).

