Шведскому вратарю вспомнили в матче ЛЧ выступление в рф после 24.02.2022

Болельщики шведского «Лулео» устроили особый прием для своего земляка, голкипера швейцарского «Берна» Адама Рейдеборна в матче команд в Лиге чемпионов. Хозяева победили 4:2, но дело не только в хоккее. Вернее, лишь отчасти в хоккее.

Болельщики «Лулео» выразили свое отношение к решению Рейденборна остаться в российском ЦСКА после того, как москали в феврале 2022 года напали на Украину. В отличие от многих игроков из Швеции и Финляндии, а также финского клуба «Йокерит» и латвийского «Динамо» из Риги, Адам контракта с клубом так называемой Континентальной хоккейной лиги не расторг.

Фанаты «Лулео» адресовали Рейденборну растяжку с рифмованной на шведском языке надписью:

«Военные преступления и инцест – лучшее, что совершает российская армия, это обычный семейный праздник для Рейдеборнов»

Рядом с баннером было официальное приветствие Вооруженных сил Украины: «Слава Украине».

Рейдеборн играл в рф с 2019 года – сначала за казанский «Ак-Барс», а позже московский ЦСКА. Оставшись на болотах после февраля 2022, Адам потерял возможность играть за сборную Швеции, хотя он и представлял страну на зимних Олимпийских играх в Пекине, которые завершились за несколько дней до того, как московия начала полномасштабное вторжение в Украину. Правда, в Китае он не сыграл ни одного матча.

С ЦСКА Адам выиграл два Кубка Гагарина и чемпионат КХЛ в 2022 и 2023 годах. После сезона-2022/23 Рейденборн не смог найти клуб в Швеции, поскольку шведские клубы его бойкотировали. Он перешел в «Берн». Лишь после подписания контракта в Швейцарии он впервые публично рассказал о своем решении остаться в россии.

«Я хотел играть в хоккей и не знал, что может произойти, если я не вернусь. В моем контракте было отмечено, что мне придется заплатить штраф в размере двух третей моей зарплаты за прошлый сезон, если я его не выполню. Я не знал точно, какими будут последствия. Принял такое решение, чтобы не остаться без команды или трансферной карты, если ЦСКА ее не вернет», – сказал он в интервью шведской ежедневной газете Aftonbladet в сентябре 2023 года.

Он также утверждал тогда, что получал угрозы из Швеции, хотя признал, что не воспринимал их серьезно.

«Я достаточно много слышал о себе и получал угрозы вроде: не возвращайся в Стокгольм, потому что мы тебя поймаем. Что-то такое», – сказал он.

Шведская газета NSD написала, что хотела взять интервью у хоккеиста после субботней игры в Лулео, но в течение нескольких минут после подачи запроса получила ответ от пресс-службы швейцарского клуба о том, что Рейдеборн не желает разговаривать.

Несколько незамеченным фактом стало то, что на баннере, который разместили болельщики шведских чемпионов, слово «Рейдеборн» упоминается во множестве, что можно интерпретировать как ссылку на сестру игрока, Софию, также вратаря.

София своими публичными заявлениями вызывает споры на Родине. Среди прочего она выступала против равной оплаты труда для иностранных хоккеистов как для мужчин, так и для женщин, а также была обвинена в гомофобии после требования запретить игрокам формировать пары вне льда, играя в одной команде. Она иронически назвала шведскую женскую лигу «Отель Рай», ссылаясь на телевизионное реалити-шоу, в котором участники ищут партнеров для жизни. После этого заявления в 2020 году ее раскритиковали партнерши по команде SDE, и она решила взять паузу в хоккейной карьере.

Позже София Рейденборн вернулась в игру и выступала за «Гетеборг». В тот период она отметилась тем, что обвинила своих партнерш по команде в том, что они вообще не хотят побеждать и довольствуются поражениями.

Болельщики «Лулео» также критиковали Рейдеборн за то, что она раскритиковала их клуб, поскольку он пригласил в женскую команду Анну Чельбин, которая имела романтические отношения с другой хоккеисткой команды Роньей Саволайнен. Вместе с тем, София также была известна в прошлом своими бурными восхвалениями брата в социальных сетях. Отсюда и использование слова «Reideborns» на баннере, адресованном ему фанатами «Лулео», с намеком на инцест, что кое-кто интерпретирует как ссылку на интимные отношения Софии с Адамом.

