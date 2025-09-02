Интер представил заявку на групповой этап Лиги чемпионов

"Интер" официально объявил состав своей команды для участия в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА.
В список "А" вошли:
Вратари: Янн Зоммер, Раффаэле Ди Дженнаро, Хосеп Мартинес.
Защитники: Дензел Дюмфрис, Стефан де Врей, Франческо Ачерби, Мануэль Аканжи, Карлос Аугусто, Янн-Аурель Биссек, Федерико Димарко, Маттео Дармиан, Алессандро Бастони.
Полузащитники: Петар Сучич, Пётр Зелинский, Давиде Фраттези, Энди Диуф, Хакан Чалханоглу, Генрих Мхитарян, Николо Барелла.
Нападающие: Маркус Тюрам, Лаутаро Мартинес, Луис Энрике, Анже-Йоан Бонни.
В Список "В", предназначенный для молодых игроков, вошел нападающий Франческо Пио Эспозито, который является воспитанником клуба.