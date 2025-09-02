Интер представил заявку на групповой этап Лиги чемпионов

"Интер" официально объявил состав своей команды для участия в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА.

В список "А" вошли:

Вратари: Янн Зоммер, Раффаэле Ди Дженнаро, Хосеп Мартинес.

Защитники: Дензел Дюмфрис, Стефан де Врей, Франческо Ачерби, Мануэль Аканжи, Карлос Аугусто, Янн-Аурель Биссек, Федерико Димарко, Маттео Дармиан, Алессандро Бастони.

Полузащитники: Петар Сучич, Пётр Зелинский, Давиде Фраттези, Энди Диуф, Хакан Чалханоглу, Генрих Мхитарян, Николо Барелла.

Нападающие: Маркус Тюрам, Лаутаро Мартинес, Луис Энрике, Анже-Йоан Бонни.

В Список "В", предназначенный для молодых игроков, вошел нападающий Франческо Пио Эспозито, который является воспитанником клуба.

www.ua-football.com