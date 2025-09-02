Усик получил за бой с Дюбуа гораздо больше, чем ожидалось. Сумма впечатляет

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Стала известна сумма общего гонорара Александра Усика за июльский бой-реванш против британского боксера Даниэля Дюбуа.

По информации Essentially Sports, гарантированная сумма, без учета налоговых платежей, которую получил украинец, составила 132,8 миллиона долларов. Однако эта цифра выросла до 203 миллионов долларов благодаря дополнительным выплатам в качестве процента за платные трансляции. Это рекордный общий гонорар украинца в его карьере.

Напомним, что вечером 19 июля 2025 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне прошло большое шоу бокса с поединком за абсолют. Главным событием стал бой-реванш: Александр Усик (Украина) – Даниэль Дюбуа (Великобритания). Украинец сумел нокаутировать соперника в пятом раунде и во второй раз стать абсолютным чемпионом супертяжелого веса.

