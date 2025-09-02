В Монце Алекс Данн вернётcя за руль McLaren MCL39

Алекс Данн, участник молодёжной программы McLaren, вернётся за руль машины Формулы 1 в Монце и проведёт первую пятничную тренировку.

Алекс Данн: «Я в восторге от новости, что в этот уик-энд в Монце мне предстоит вновь поработать на тренировке вместе с McLaren. Впервые это было в Австрии, и для меня это был совершенно особый день.

Думаю, когда я вернусь за руль в Монце, на столь престижной трассе с такой богатой историей, на моём лице появится широкая улыбка. Мы уже в предвкушении этого, и я надеюсь, что смогу развить тот опыт, который получил в Австрии, где провёл тренировку вполне уверенно, и в этот уик-энд вновь сделаю всё, что в моих силах, чтобы помочь Ландо и Оскару».

Кого из гонщиков основного состава команды Данн заменит, пока не сообщается. Кроме того, в Монце ирландский гонщик проведёт две очередные гонки Формулы 2 в составе Rodin Motorsport – он дебютировал в этой молодёжной серии в 2025 году, на его счету уже две победы и ещё четыре подиума.

После первых десяти этапов сезона Ф2 он занимает 5-е место в личном зачёте и сохраняет шансы на титул.

