В Racing Bulls разочарованы итогами квалификации

Лучшим результатом Racing Bulls в квалификации Гран При Великобритании стало тринадцатое место Айзека Хаджара, а Лиам Лоусон вовсе не вышел во вторую часть. После сессии оба гонщика не скрывали, что разочарованы собственным выступлением.

Айзек Хаджар (13-й): Разочаровывающая квалификация. Весь уик-энд наша машина была быстра, и мы хорошо начали сессию, но затем довольно рано достигли предела возможностей машины, тогда как другие команды смогли прибавить. Я же не смог улучшить время на круге.

У нас некоторые проблемы со скоростью на быстром круге, но посмотрим, что нас ждёт завтра. На дистанции гонки тоже будет непросто, но, конечно, мы сделаем всё возможное, чтобы побороться за очки».

Лиам Лоусон (16-й): «Очень огорчает, что я не смог выйти из первой части, особенно если учесть, что весь уик-энд наша машина была быстра. К сожалению из-за прохладной погоды мне не удалось прогреть шины до правильной температуры, и в начале круга у меня не было сцепления. Жаль, что так сложилось в квалификации. Шины очень чувствительные, но в этом нет ничего нового – мы сами должны были лучше справиться.

Учитывая стартовую позицию, на гонку нужно выбирать альтернативную стратегию. Произойти может всё что угодно, поскольку погода непредсказуемая. Я буду атаковать, чтобы финишировать в десятке, но гонка будет сложной».

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