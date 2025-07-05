Уимблдон. Джокович выиграл 100-й матч на турнире, 36-летний Чилич впервые с 2017 года вышел в четвертый круг

Результаты шестого игрового дня на Уимблдоне в мужской сетке соревнований



Лондон, Великобритания • 30 июня – 13 июля • трава • £21,902,000

Действующий чемпион: Карлос Алькарас (Испания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Третий круг

Янник Синнер (Италия, 1) – Педро Мартинес (Испания) 6:1, 6:3, 6:1

Григор Димитров (Болгария, 19) – Себастьян Офнер (Австрия, PR) 6:3, 6:4, 7:6(0)

Бен Шелтон (США, 10) – Мартон Фучович (Венгрия, Q) 6:3, 7:6(4), 6:2

Лоренцо Сонего (Италия) – Брэндон Накашима (США, 29) 6:7(5), 7:6(8), 7:6(2), 3:6, 7:6(3)

Марин Чилич (Хорватия) – Жауме Мунар (Испания) 6:3, 3:6, 6:2, 6:4

Флавио Коболли (Италия, 22) – Якуб Меншик (Чехия, 15) 6:2, 6:4, 6:2

Алекс Де Минор (Австралия, 11) – Аугуст Хольмгрен (Дания, Q) 6:4, 7:6(5), 6:3

Новак Джокович (Сербия, 6) – Миомир Кецманович (Сербия) 6:3, 6:0, 6:4

• Янник Синнер четвертый год подряд вышел в 1/8 финала на Уимблдоне. В своих трех первых матчах итальянец отдал соперникам лишь 17 геймов, что стало повторением рекорда турнира, который установил в 1972 году чех Ян Кодеш. За место в четвертьфинале Синнер сыграет против болгарина Григора Димитрова, у которого выиграл четыре из пяти очных поединка.

• 36-летний Марин Чилич прошел в четвертый круг на Уимблдоне впервые с 2017 года, когда стал финалистом этого турнира. Хорватский теннисист в общей сложности 28-й раз сыграет в четвертом круге на турнире Grand Slam и 7-й раз на Уимблдоне. Чилич, перенесший две операции на колене, за последние три года, дошел до этой стадии на “мэйджоре” впервые с 2022 года. Следующим соперником хорвата будет итальянец Флавио Коболли, который впервые в карьере будет играть в 1/8 финала турнира Grand Slam. В этом году Коболли победил Чилича в первом круге Ролан Гаррос.

• Новак Джокович четвертый раз сыграл против Миомира Кецмановича и четвертый раз его победил. Сербский теннисист записал на свой счет 100-ю победу на Уимблдоне и 390-ю на турнирах Grand Slam. Джокович стал вторым игроком в истории, после Роджера Федерера, выигравшим 100 матче на травяном “мэйджоре”. За выход в четвертьфинал Новак Джокович сыграет против австралийца Алекса де Минора, у которого выиграл два из трех очных поединка.

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