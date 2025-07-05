ЛОМАЧЕНКО: «Украинцев произвольно пакуют. Ты вот почему не воюешь?»

Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Ломаченко

Бывший чемпион мира Василий Ломаченко отреагировал на ракетный удар по лицею в Белгород-Днестровском.

Его слова прокомментировал украинский волонтер Сергей Стерненко, который вступил в ссору с Василием.

Стерненко: «Лучше жить под угрозой убийства со стороны россиян, чем стать перед ними на колени, как ты. Лучше иметь говорящую голову, чем пустую. Мерзавец, который даже до сих пор держит на своей странице видео с восхвалением убийц моего народа. Пусть те «вежливые люди», которых ты глорифицируешь (загугли, что это за слово), заберут у тебя все самое дорогое».

Ломаченко: «Вместе с конторой думали, что написать? Или сам придумал? Под угрозой жизни живут все люди, оставшиеся в Украине, не только от армии России, но и от своих же ТЦК, которые произвольно пакуют людей, но ты у нас привилегированный! Ты, кстати, почему не воюешь, патриот? Соломон как-то сказал: «Все пройдет, и это тоже». Поэтому надеюсь, Господь напоумит тебя, прежде чем все пройдет».

Ранее чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко объявил о завершении боксерской карьеры.

sport.ua