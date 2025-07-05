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Футбол

Сломался, как когда-то Малиновский. Спортивный врач и немецкие источники предположили род травму Мусиалы

Сломался, как когда-то Малиновский. Спортивный врач и немецкие источники предположили род травму Мусиалы

    • Немецкие источники и спортивный врач отреагировали на травму звёздного футболиста "Баварии".

    По информации Sky Sports Germany есть подозрение на перелом икроножной кости. Футболиста немедленно повезли в больницу.

    Украинский спортивный врач Дмитрий Бабелюк рассказал, что подобная травма была у полузащитника Руслана Малиновского. По мнению специалиста, восстановление займёт 3-4 месяца.

    "Джамал довольно неудачно столкнулся с Доннарумой, что привело к вывиху стопы в голеностопном суставе.

    Игрока ожидает операция с целью восстановления структуры сустава и связок, а затем начнется работа над реабилитацией и восстановлением стабильности и прочности сустава.

    Ориентировочно, восстановление от такой травмы займет 3-4 месяца, поэтому Мусиала вполне уверенно может вернуться зимой и помочь Баварии на решающем этапе сезона", – сказал врач.

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    • Напомним, что в конце первого тайма Мусиалу унесли с поля на носилках. Заменил его во втором тайме

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