Брашов. Орлов впервые в карьере стал чемпионом турнира ATP Challenger Tour в парном разряде

Украинский теннисист Владислав Орлов стал чемпионом “челленджера” в Брашове (Румыния) в парном разряде



В финальном поединке Владислав Орлов и его напарник аргентинец Сантьяго Родригес Таверна обыграли румынскую пару Александру Жекан/Богдан Павел – 4:6, 7:6(5), 10-7. Украинско-аргентинский тандем подал шесть эйсов, допустили три двойных ошибки, проиграли три гейма на своей подаче и сделали два брейка. Матч продолжался почти два часа игрового времени.

Путь к титулу:

R1: Джордж Голдхофф/Матиас Сото (США/Чили, 1) 6:4, 4:6, 10-8

QF: Киммер Коппеянс/Ориоль Рока Батталья (Бельгия/Испания) 6:4, 6:3

SF: Сиддхант Бантхия/Александер Донски (Индия/Болгария, 4) 5:7, 6:4, 10-8

FR: Александру Жекан/Богдан Павел (Румыния) 4:6, 7:6(5), 10-7

30-летний Владислав Орлов третий раз в карьере дошел до финала на “челленджере” в парном разряде и впервые стал чемпионом на соревнованиях этой категории. Ранее в этом сезоне, украинец завоевал два парных титула на турнирах ITF.

За победу в Брашове Орлов заработал 2 270 евро призовых и 75 очков в парный рейтинг АТР. В LIVE-рейтинге украинец поднимется на 316-е место (+50).



btu.org.ua