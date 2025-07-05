Мадридский «Реал» вышел в финал Клубного чемпионата мира, обыграв дортмундскую «Боруссию» в напряжённом полуфинальном матче со счётом 3:2. Игра прошла 6 июля на стадионе «Мидоулендс Стедиум» в Ист-Резерфорде (США) и порадовала болельщиков настоящей драмой в концовке. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

«Реал» доминировал в первом тайме: Гонсало Гарсия открыл счёт уже на 10-й минуте, а спустя десять минут Фран Гарсия удвоил преимущество «сливочных». Немцы не смогли создать ничего опасного у ворот Куртуа в первой половине встречи.

Но вся интрига развернулась в компенсированное время второго тайма. На 90+3 минуте Баер забил первый мяч «Боруссии», однако уже через минуту Мбаппе восстановил преимущество — 3:1. После этого на 90+6 минуте защитник Хейсен был удалён за фол последней надежды, а Гирасси реализовал пенальти — 3:2.

Предупреждения: Мбаппе (90+7) — Гросс (38), Коуту (63)

Удаление: Хейсен (90+6)

Голы:

Реал: Гонсало Гарсия (10), Фран Гарсия (20), Мбаппе (90+4)

Боруссия: Баер (90+3), Гирасси (90+8, пен.)

Команда Анчелотти обеспечила себе место в финале, где встретится с победителем второго полуфинала.

Напомним, мы также писали о том, как Флуминенсе победил Аль-Хиляль и вышел в полуфинал.