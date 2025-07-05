ПСЖ победил Баварию 2:0 и вышел в полуфинал

В четвертьфинале Клубного чемпионата мира, который проходит в США, парижский ПСЖ уверенно победил мюнхенскую «Баварию» со счётом 2:0 и обеспечил себе место в полуфинале. Матч прошёл на стадионе «Mercedes-Benz Stadium» в Атланте и выдался напряжённым, эмоциональным и богатым на события. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

С первых минут поединка ПСЖ активно включился в борьбу: уже на 3-й минуте Дуэ едва не открыл счёт после ошибки Олисэ, но мяч прошёл мимо. В ответ «Бавария» пыталась давить прессингом, однако реальные моменты создавали именно парижане. Кварацхелия пробил мимо с острого угла, Руис – выше с убойной позиции. Лучший момент немцев в первом тайме – удар Олисэ, но Доннарумма спас. Для мюнхенцев первой половина завершилась не только без голов, но и с двумя травмами: поле из-за повреждений покинули Станишич и Мусиала.

Во втором тайме ПСЖ продолжил атаковать. Баркола убегал один на один с Нойером, но переиграть опытного вратаря не сумел. И всё же парижане взяли своё: на 79-й минуте, после грубой ошибки Кейна в центре поля, они провели быструю контратаку, которую завершил точным ударом Дуэ. Позже сам автор гола получил жёлтую карточку за жёсткий фол.

Кульминация наступила на последних минутах. На 82-й минуте Пачо был удалён за грубую игру против Горецки, а на 90+2 Эрнандес повторил судьбу партнёра после удара по лицу Геррейро. Несмотря на численное преимущество, мюнхенцы не смогли использовать шанс: напротив, ПСЖ грамотно воспользовался открывшимися зонами. На 90+6 минуте Дембеле удвоил преимущество, замкнув передачу Хакими, который перед этим обыграл троих защитников.

Итог матча: ПСЖ – Бавария – 2:0

Голы:

Дуэ (79)

Дембеле (90+6)

Предупреждения:

Дуэ (77) — Лаймер (69)

Удаления:

Пачо (82, грубая игра)

Эрнандес (90+2, грубая игра)

ПСЖ выходит в полуфинал Клубного чемпионата мира, где встретится с победителем пары «Реал» – «Боруссия» Дортмунд. Победа над «Баварией» стала важным подтверждением амбиций французского гранда в турнире.

Напомним, мы также писали о том, как Реал победил Боруссию со счётом 3:2