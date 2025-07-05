Промоутер: «То, что он сделал в отношении Усика – посмешище»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Известный промоутер и менеджер Спенсер Фирон отреагировал на то, что промоутер Даниэля Дюбуа Дон Чарльз обвинил Александра Усика в мошенничестве.

«То, что Дон Чарльз обвиняет Усика в мошенничестве – посмешище. Ему стоит сконцентрироваться на подготовке своего боксера к бою. Нельзя выдвигать такие обвинения Усику – посмотрите, чего достиг Александр», – сказал Фирон.

Бой-реванш между Усиком и Дюбуа пройдет 19 июля 2025 года на стадионе «Уэмбли».

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua