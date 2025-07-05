КЧМ. Реал – Боруссия Д 3:2. Мадрид в полуфинале

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Стартовые составы обеих команд были предсказуемы. У Реала уже традиционно на скамье запасных остался Родриго, который, скорее всего, не входит в планы Алонсо на следующий сезон и покинет Мадрид.

Игра началась на встречных курсах. Первый опасный момент создали дортмундцы. Юлиан Брандт головой пробил мимо ворот после передачи с фланга. У "Реала" Фран Гарсия потенциально опасно простреливал, но защитники выбили мяч.

На 10-й минуте мадридцы повели в счете. Арда Гюлер замечательной навесной передачей вывел на ударную позицию в штрафной Гонсало Гарсию, который блестящим ударом в правый угол открыл счет. 1:0.

Почти сразу Гросс пробивал издалека, но это не стало проблемой для Куртуа.

"Реал" продолжал атаковать и через несколько минут удвоил преимущество. Гонсало Гарсия открылся на правом фланге и продлил на Трента, прострелившего в штрафную, где Фран Гарсия повторил успех своего однофамильца и замкнул прострел мимо голкипера. 2:0.

В середине тайма Беллингем чуть не сделал счет неприличным. Англичанин получил поперечную передачу на грани штрафной площадки, но мяч после его удара пролетел мимо правой штанги.

После розыгрыша углового от "Боруссии" Куртуа перехватил мяч и быстро начал контратаку своей команды вбросом на Гюллера, который вывел Винисиуса на ударную позицию, но тот пробил очень неточно.

К концу тайма ничего интересного уже не происходило. Мадридцы спокойно контролировали ход игры, а дортмундцы ждали перерыва, чтобы получить наставления от Нико Ковача и попытаться переломить ход игры.

Наставник немцев в перерыве произвел сразу тройную замену. На поле вышли Коуту, Байер и Нмеча. "Реал" на старте второго тайма отдал мяч сопернику, но играл очень компактно и надежно в обороне. Дортмундцы пытались атаковать, но команде явно не хватало креатива впереди.

Дэниэль Свенссон выполнил перспективный прострел в штрафную, но мяч перехватили защитники. Максимильян Байер вошел в штрафную и пробил в левый нижний угол ворот, но Куртуа исполнил искусный сейв.

В "Реале" традиционно активным был Гюллер. Он отозвался на точный пас на грани штрафной, но пробил высоко над перекладиной.

Когда казалось, что этот матч уже завершается, началось самое интересное. В добавленное арбитром время Вальверде пробил в правый нижний угол, но Кобель отразил удар, а добивание Гюллера прошло мимо ворот.

Не забиваешь ты, забивают тебе. Через мгновение Байер принял мяч на грани штрафной и пробил в дальний угол. 2:1.

Фактически через минуту Мбаппе после передачи Гюллера в падении ножницами восстановил преимущество своей команды в 2 гола. 3:1.

Буквально в следующей атаке Гирасси убегает от мадридских защитников, а Хейсен цепляет его. Бразильский арбитр Абатти ставит пенальти и удаляет Хейсена, трактуя это как фол последней надежды. Гирасси уверенно реализует приговор. 3:2. Но и это еще не все, уже на 99-й минуте перевести игру в экстра-таймы мог Забитцер, но удар немца блестяще парировал Куртуа.

"Реал" проходит в полуфинал, но теряет Хейсена. В матче против "ПСЖ" его отсутствие может сыграть решающую роль, учитывая "подвиги" Асенсио на этом турнире.

Клубный чемпионат мира 2025

Четвертьфинал

Ист-Резерфорд. "Мидоулендс Стедиум"

"Реал" – "Боруссия" 3:2

Голы: Г. Гарсия, 10, Ф. Гарсия, 20, Мбаппе, 90+4 – Байер, 90+3, Гирасси, 90+8

"Реал": Куртуа – Ф. Гарсия, Рюдигер, Чуамэни (Асенсио, 85), Хейсен, Александер-Арнольд (Себальос, 67) – Вальверде, Беллингем (Модрич, 67), Гюлер – Винисиус (Мбаппе, 67), Г. Гарсия (Родриго, 86).

"Боруссия": Кобель – Зюле (Коуту, 46), Антон, Бенсебаини – Свенссон, Гросс (Нмеча, 46), Забитцер, Риерсон – Брандт (Дюранвиль, 63, Чуквуэмека, 82), Гирасси, Адееми (Байер, 46).

Предупреждения: Мбаппе, 90+8 – Гросс, 38, Коуту, 63.

Удаление: Хейсен, 90+6.

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