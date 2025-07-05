Флуминенсе обыграл Аль-Хиляль и вышел в полуфинал

Бразильский «Флуминенсе» стал первым полуфиналистом Клубного чемпионата мира-2025, одержав напряжённую победу над саудовским «Аль-Хилялем». Матч прошёл 4 июля на арене Citrus Bowl в Орландо и завершился со счётом 2:1 в пользу представителей Южной Америки. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

Уверенное начало от Флуминенсе

Подопечные Фернандо Диниса начали встречу собранно и уверенно. Первый гол был забит незадолго до перерыва — на 40-й минуте отличился Мартинелли, воспользовавшись дезорганизацией в обороне соперника. Удар полузащитника вывел «Флуминенсе» вперёд и позволил бразильцам уйти на перерыв в роли фаворита.

«Мы знали, что начало будет ключевым. Важно было взять игру под контроль», — отметил после матча наставник Флуминенсе.

Аль-Хиляль не сдавался

Саудовская команда, ведомая Симоне Индзаги, смогла отыграться уже во втором тайме. На 51-й минуте Маркос Леонардо оказался в нужном месте и точным ударом сравнял счёт — 1:1. Этот гол вернул интригу и зажёг надежду для Аль-Хиляля на выход в полуфинал.

Однако радость гостей продлилась недолго. На 70-й минуте Эркулес, появившийся на поле после перерыва, забил решающий мяч. Его точный удар стал финальной точкой в напряжённой четвертьфинальной дуэли.

Полуфинал против победителя пары Челси – Палмейрас

После победы «Флуминенсе» обеспечил себе место в полуфинале, где команда сыграет с победителем матча «Челси» – «Палмейрас». Эта встреча прошла в ночь на 5 июля и также завершилась со счётом 2:1 в пользу лондонцев, что делает предстоящий полуфинал настоящей афишей дня.

«У нас сильный дух, и мы хотим дойти до финала. Победа над Аль-Хилялем — важный шаг», — заявил после игры капитан Флуминенсе Тиаго Силва, который вышел в основном составе против своей бывшей команды.

Матч в Орландо стал настоящей битвой характеров. Несмотря на поражение, Аль-Хиляль оставил хорошее впечатление, продемонстрировав организованную игру и боевой настрой.

Напомним, мы также писали о том, как Челси вырвал победу у Палмейраса