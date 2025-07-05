Бомба от Турки Аль-Шейха. Организует четыре титульных боя за один вечер

Getty Images/Global Images Ukraine. Турки Аль-Шейх

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-Шейх планирует организовать грандиозный вечер бокса, который состоится в ноябре в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Точная дата шоу на данный момент неизвестна, но руководитель Riyadh Season собирает в карде нынешних и бывших чемпионов мира, проспектов и просто известных боксеров:

Обладатель пояса WBO в полусреднем весе (до 66,7 кг) Брайан Норман (28–0, 22 КО) из США проведет защиту титула против своего соотечественника, бывшего чемпиона мира Девина Хейни (32–0, 15 КО).

Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе (до 79,4 кг) американец Дэвид Бенавидес (30–0, 24 КО) выйдет на ринг против британского оппонента Энтони Ярда (27–3, 24 КО).

Один из сильнейших боксеров современности, паундовый американец Джесси Родригес (21–0, 14 КО) выставит свой титул WBC против аргентинца Фернандо Мартинеса (18–0, 9 КО), который владеет титулом WBA.

Кроме того, ожидается интересное противостояние в легком весе (до 61,2 кг) – за вакантный титул WBO сразятся британец Сэн Ноукс (17–0, 15 КО) и американец Абдулла Мейсон (19–0, 17 КО).

sport.ua