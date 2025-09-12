Тони БЕЛЛЬЮ: «То, что происходит в Украине – позор. Усик этого очень хочет»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Беллью

Бывший чемпион мира в крузервейте британец Тони Беллью считает, что бой Александра Усика в Украине вызвал бы невероятный ажиотаж.

«Усик очень хотел бы подраться на родине – это было бы невероятное событие. Но думаю, что это маловероятно, учитывая то, что происходит в его стране. Это позор, что война до сих пор продолжается. Я очень хочу увидеть мир в Украине, – сказал Беллью.

Ранее бывший чемпион мира Тони Белью назвал двух боксеров, которых не смог бы победить молодой британский проспект Мозес Итаума.

sport.ua