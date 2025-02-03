Александр УСИК: «Его пытаются убить. Каждый тянет на себя одеяло»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBO и WBA Александр Усик (23–0, 14 КО) поделился мнением о развитии украинского бокса:

«С чего вы взяли, что я критикую украинский бокс? Я критикую тех, кто пытается его убить. Раньше, когда я выступал в любительском спорте, все было относительно неплохо. Теперь в федерации начались неприятные истории. Каждый тянет на себя одеяло, каждый хочет стать главным.

Больше всего от этого страдают боксеры. Я делаю все возможное для развития бокса сейчас, и буду делать это в будущем. Я не хочу быть инвестором, я уже им являюсь. Если у меня все получится, то буду давать возможность спортсменам развиваться в украинском и мировом боксе», – рассказал Усик.

Ранее сообщалось, что боксер, который угрожал Усику, проведет поединок в Африке с бывшим чемпионом мира.

sport.ua