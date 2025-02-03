Штайнер: Не думаю, что Ферстаппену предлагают миллиард

Гюнтер Штайнер прокомментировал сообщения в британской прессе, что в Aston Martin предлагают Максу Ферстаппену контракт на один миллиард фунтов стерлингов. По мнению бывшего руководителя команды Haas, Макс мог получить очень щедрое предложение, но такая сумма не соответствует действительности.

Гюнтер Штайнер: «Миллиард – это большая цифра. Ему стоит согласиться на неё, даже если он будет финишировать последним. Очевидно, что не все команды могут позволить себе подписать контракт с Максом, но в Aston Martin могут.

Но миллиард? Я считаю, что это завышенная цифра, но я уверен, что в Aston Martin готовы заплатить за Макса приличную сумму.

Возможно, Ферстаппен перейдёт к ним в 2027-м. Я не думаю, что Фернандо уйдёт раньше, и я не думаю, что они заменят Лэнса Стролла».

Отвечая на вопрос, почему Лоуренс Стролл продолжает держать в команде своего сына Лэнса, хотя тот заметно уступает напарнику Фернандо Алонсо, Штайнер ответил: «Совершенно точно, что Лоуренс не дурак. Можете называть его как хотите, но не так. Всё просто – своя рубашка ближе к телу».

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