Марио Изола: Для шин гонка получилась очень простой

В этом году в Pirelli привезли на этап в Баку на шаг более мягкие составы, чем в 2024-м, но на стратегию гонки это не повлияло…

Марио Изола, директор Pirelli по автоспорту: «Стратегия одного пит-стопа – единственный разумный вариант на этой трассе, и сегодняшний день не стал исключением, хотя мы привезли более мягкие составы, чем в прошлом году. Кроме того, более прохладная погода помогла командам и гонщикам справиться с тепловым износом, особенно задних шин.

В результате, с точки зрения работы шин, гонка получилась очень простой. Составы Medium и Hard очень близки по характеристикам и по степени износа, который практически отсутствовал у обоих составов. Наибольшую дистанцию проехали шины C4 (598 кругов, 61,84%), а состав Soft в гонке и вовсе не использовался.

Впереди очередные тесты шин 2026 года. 25 и 26 сентября Ferrari и Haas отработают с нами по одному дню в Муджелло, сосредоточившись на самых жёстких составах сликов».

Источник