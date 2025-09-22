Усик оценил бой Кроуфорд – Канело, после которого он стал вторым номером

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик оценил поединок между Теренсом Кроуфордом и Саулем Альваресом.

«Это был невероятный поединок. Да, я хотел съездить и посмотреть его. Я общался с обоими ребятами – и с Кроуфордом, и с Саулем», – сказал Усик.

Теренс Кроуфорд после этого боя сместил Усика с первого места рейтинга лучших боксеров мира независимо от весовой категории.

В ночь на 14 сентября на арене «Allegiant Stadium» в Лас-Вегасе (США) состоялся масштабный вечер бокса, главным событием которого стал бой за звание абсолютного чемпиона мира.

На ринге встретились представители второго среднего веса (до 76,2 кг) – обладатель титулов WBC, WBO, WBA и IBF из Мексики Сауль Альварес (63–2–2, 39 КО) и американец Теренс Кроуфорд (41–0, 31 КО). Представитель США одолел соперника по итогам 12 раундов напряженного противостояния, отобрал у мексиканца титулы чемпиона мира и стал первым боксером, который завоевал звание абсолюта в трех дивизионах.

sport.ua