Гвардиола: Этот результат лучше, чем в прошлом сезоне, так что мы примем его

Наставник "Ман Сити" Пеп Гвардиола пообщался с медиа после матча против "Арсенала" (1:1).

"Думаю, результат справедливый. Мы провели несколько переходов из обороны в атаку, но считаю, что "Арсенал" был лучше. Это результат лучше, чем в прошлом сезоне, так что мы примем его. Они были лучше, а мы уставшими.

Мы сыграли эмоциональный матч против "Наполи", а потом у нас было четыре или пять часов, чтобы добраться до Лондона. Это было очень тяжело, но мы были там. Мы должны были быть очень сильными в плане ментальности, и мы это сделали", – сказал Гвардиола.