«Он уязвим, но...» Брэдли оценил слова Фьюри, что он нокаутирует Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Тимоти Брэдли

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Тимоти Брэдли поделился мнением относительно предстоящего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Сможет ли Тайсон нокаутировать Усика? Не знаю. Никогда не знаешь, что произойдет. У Фьюри есть несколько стилей, которые он может использовать в бою с украинцем. Для того, чтобы победить Усика Тайсону надо набрать вес. Я больше верю, что Усик нокаутирует британца. А что касается нокаута Тайсона, ему необязательно целиться в голову, он может бить по корпусу. Мы видели, что украинец уязвим к таким ударам», – сказал Брэдли.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua