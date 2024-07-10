Али Башир рассказал, почему Усик может принять решение перейти в крузервейт

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) может вернуться в тяжелый вес. Александр рассматривает такую возможность для того, чтобы попытаться во второй раз стать абсолютным чемпионом мира по версиям WBA, WBC, IBF и WBO.

Бывший тренер Усика Джеймс Али Башир прокомментировал такое решение украинца.

«Это возможно. Усик говорит, что ему нужно много есть, чтобы поддерживать вес хевивейта, а он это не любит. За время, которое я его тренировал, могу сказать одно – этот парень не любит есть. И никто не может осуждать Усика за это, он заботится о своем здоровье. Так сложилось, что Александр от природы маленький боксер, но он очень сильный.

Он человек, который может причинить боль, бой с Тайсоном Фьюри это подтвердил, вы видели его лицо в девятом раунде? Если бы не судья, думаю, Усик бы нокаутировал Тайсона до потери сознания», – сказал Али Башир.

sport.ua