Альбиселесте – в финале Копы Америка. Аргентина – Канада 2:0. Обзор матча и видео голов

Месси забил один из мячей

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь со вторника на среду определился первый финалист Копа Америка-2024. Аргентина и Канада проводили друг уже второй матч на турнире, и снова Аргентина победила со счетом 2:0. Снова в ворота канадцев удалось попасть Хулиану Альваресу, а еще один гол в полуфинале забил Лионель Месси, удачно подставив ногу под удар Эрнандеса. Аргентина ждет победителя пары Уругвай – Колумбия. Финал Копа Америка-2024 состоится утром 15 июля.

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Копа Америка, полуфинал. Ист-Рутфорд, "МетЛайф Стэдиум", 80102 зрителя

Аргентина – Канада 2:0

Голы: Альварес 22, Месси 51

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