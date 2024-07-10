Уимблдон. Киченок и Жилле проиграли местным игрокам в первом круге

Украинско-бельгийский дуэт завершил выступление на турнире в Великобритании

Лондон, Великобритания • 3-15 июля • трава • £465,000

Действующие чемпионы: Киченок/Павич (Украина/Хорватия)

Сетка турнира: смешанный парный разряд

Первый круг

Надежда Киченок/Сандер Жилле (Украина/Бельгия) – Хезер Уотсон/Джо Солсбери (Великобритания) 7:5, 3:6, 8-10

Киченок и Жилле сыграли свой первый совместный матч. Отметим, что вчера встреча была остановленна из-за дождя при счёте 3:5 во втором сете.

Украинка продолжить своё участие в парном разряде вместе с венгеркой Тимеей Бабош. Теннисистки проведут четвертьфинальный матч.

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