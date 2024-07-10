Энрико Кардиле подписал контракт с Aston Martin

В Aston Martin объявили о подписании контракта с бывшим техническим директором Ferrari по работе с шасси Энрико Кардиле.

Итальянский специалист получил должность главного технического директора команды Aston Martin Формулы 1 и приступит к выполнению своих обязанностей в 2025 году.

Лоуренс Стролл, владелец команды: «Я приветствую Энрико в Aston Martin. Мы продолжаем укреплять свою техническую структуру в преддверии значительных изменений в регламенте в 2026 году. Я очень рад, что команда продолжает привлекать талантливых специалистов со всего мира.

Энрико разделяет мою мотивацию добиться успеха в Формуле 1, и в его распоряжении будут все необходимые ресурсы для достижения цели. Вместе с Энди Каэуллом, который присоединится к нам в октябре, и нынешними специалистами, мы создадим по-настоящему сильную команду».

Майк Крак, руководитель команды: «Я рад приветствовать Энрико в Aston Martin. У него почти 20-летний опыт работы в Ferrari, и он сможет предложить нам свежий взгляд на техническую стратегию. Его приход – ключевое пополнение команды перед переходом на новый регламент в 2026 году и важный шаг на нашем пути».

Энрико Кардиле: «Я с нетерпением жду начала работы в Aston Martin. Их амбиции и желания ясны, и я получил уникальную возможность стать частью этого проекта.

Меня ждёт личный и профессиональный вызов. Я жду начала работы с командой, чтобы вместе привести к успеху культовую автомобильную марку».

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