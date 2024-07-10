Легендарный Джордж Форман назвал лучшего боксера всех времен

Getty Images/Global Images Ukraine. Джордж Форман

Легендарный боксер Джордж Форман назвал свой рейтинг лучших бойцов за всю историю бокса. В тройке лучших боксеров по версии легендарного Формана не нашлось места ни для одного хевивейтера. На первое место Джордж поставил бывшего чемпиона в пяти весовых категориях Рэя Леонарда.

«В любую ночь Рэй Леонард мог великолепно и эффектно провести бой. Для меня он лучший. Он работал ногами, как Мухаммед Али, мог бить и двигаться, как Шугар Рэй Робинсон, и быть таким же хитрым, как Вилли Пеп. Он был настоящим тигром», – сказал Форман.

На второе место своего рейтинга Форман поставил Рэя Робинсона, а на третью строчку Роберта Дюрана.

Ранее Форман назвал хевивейтера, от которого у него «дрожали коленки».

sport.ua