Эдди Хирн объяснил, почему реванш Усик – Дюбуа может сорваться

MEGOGO. Даніель Дюбуа и Александр Усик

Известный британский промоутер Эдди Хирн рассказал, почему сомневается в том, что бой между двумя чемпионами хевивейта Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится.

«Я просто не убежден, что Дюбуа победит Джозефа Паркера в следующем поединке. Даниэль может упустить этот шанс, ведь его поражение Паркеру очень вероятно», – сказал Хирн.

Бой Дюбуа и Паркера запланирован на 22 февраля 2025 года.

Подписывайтесь на канал Вуса Усика в YouTube, чтобы не пропустить все о боксе!

Напомним, после победы Усика в реванше с Фьюри Дюбуа вызвал украинца на бой. Усик согласился.

sport.ua