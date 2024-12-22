Аморим: Я никогда не считал, что эта работа будет легкой

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим прокомментировал домашнее поражение от "Борнмута" (0:3).

"Я всегда ожидал, что эта работа будет очень тяжелой. Особенно в такой напряженный период. Мы готовы принять этот вызов и продолжать борьбу".

"У нас было много моментов, когда мы позволяли слишком много нашим соперниками. Всем очень тяжело, но мы должны бороться. Это очень важно для нас. Мы должны сделать все, что от нас зависит в следующей игре".