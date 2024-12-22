Next Gen ATP Finals. Фонсека победил Тьена в финальном матче и заработал рекордные призовые

Жуан Фонсека выиграл титул на Молодёжном Итоговом турнире в Саудовской Аравии



Джидда, Саудовская Аравия • 18-22 декабря • хард (зал) • $2,050,000

Сетка турнира: групповой этап и плей-офф

Финал

Жуан Фонсека (Бразилия, 8) – Лёрнер Тьен (США, 5) 2:4, 4:3(8), 4:0, 4:2

Бразильский теннисист одержал вторую победу над Тьеном в рамках соревнований в Джидде. Напомним, что Фонсека обыграл американца три дня назад во втором групповом раунде.

Путь к победе:

RR1: Артур Фис (Франция, 1) 3:4(9), 4:2, 4:1, 1:4, 4:1

RR2: Лёрнер Тьен (США, 5) 4:0, 4:0, 1:4, 4:2

RR3: Якуб Меншик (Чехия, 3) 3:4(4), 4:3(8), 4:3(5), 3:4(4), 4:3(5)

SF: Люка ван Аш (Франция, 6) 4:2, 4:2, 4:1

FR: Лёрнер Тьен (США, 5) 2:4, 4:3(8), 4:0, 4:2

За показанный максимальный результат на турнире Жуан Фонсека заработал $526,480 призовых, что является рекордом этих соревнований. Также 18-летний бразилец стал вторым самым юным чемпионом с 2019 года, когда титул выиграл Янник Синнер.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua