Прага. Линетт впервые за 4,5 года выиграла одиночный титул WTA

Магда Линетт стала новой чемпионкой на турнире в столице Чехии

Прага, Чехия • 21-26 июля • грунт • $267,082

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Магда Линетт (Польша, 4) – Магдалена Френх (Польша, 6) 6:2, 6:1

Польская теннисистка взяла реванш у своей соотечественницы за поражение в 2022 году на турнире WTA 125 в Сен-Мало, где они встречались в четвертьфинале.

Путь к победе:

R32: Мона Бартель (Германия, Q) 7:6(4), 6:4

R16: Ребека Масарова (Испания) 6:3, 6:4

QF: Виктория Томова (Болгария, 5) 4:6, 6:3, 6:2

SF: Линда Носкова (Чехия, 1) 6:3, 3:6, 7:6(2)

FR: Магдалена Френх (Польша, 6) 6:2, 6:1

Линетт сыграла второй финал в этом году. В апреле полька проиграла в матче за титул на грунтовом турнире WTA 250 в Руане. В целом для Магды это был восьмой решающий матч в карьере, в котором она выиграла третий трофей. В 2019 году Линетт победила на турнире WTA 250 в Нью-Йорке (хард), а в феврале 2020 года – на турнире WTA 250 в Хуахине (хард).

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