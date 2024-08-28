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Теннис

US Open. Три украинки сыграют в смешанном парном разряде

На Открытом чемпионате США состоялась жеребьёвка турнира в миксте

US Open. Три украинки сыграют в смешанном парном разряде

Нью-Йорк, США • 26 августа – 8 сентября • хард • $802,000
Действующие чемпионы: Данилина/Хелиёваара (Казахстан/Финляндия)
Сетка турнира: смешанный парный разряд

Украинские теннисистки и их напарники получили первых соперников:

Даяна Ястремская/Макс Пёрселл (Украина/Австралия) – Ива Йович/Кайлан Биган (США, WC)

Людмила Киченок/Садио Думбия (Украина/Франция) – Эллен Перес/Сандер Жилле (Австралия/Бельгия)

Надежда Киченок/Уго Нис (Украина/Монако) – Николь Меликар-Мартинес/Иван Додиг (США/Хорватия, 6)

btu.org.ua

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