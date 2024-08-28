Почему в Williams сделали ставку на Франко Колапинто

Команды чемпионата мира довольно редко производят замены в составах посреди сезона и не делают это без необходимости, но, судя по всему, Джеймс Ваулз, руководитель Williams Racing, осознал, что у него просто не осталось выбора.

Итак, Логан Сарджент уволен, и в этот уик-энд в Формуле 1 дебютирует молодой аргентинский гонщик Франко Колапинто.

Сарджент провёл в составе британской команды 36 гонок, за это время заработал только одно очко, но не раз разбивал машины, причём довольно серьёзно. В этом сезоне такое происходило дважды: в Японии и в минувший уик-энд на субботней тренировке в Зандфорте.

Авария была весьма серьёзная, при этом на FW46 был установлен комплекс новинок аэродинамики, и для команды было крайне важно оценить его эффективность. Но ошибка, допущенная Сарджентом, привела к тому, что вся эта работа легла на плечи одного Алекса Элбона.

Это стало последней каплей, переполнившей чашу терпения руководства команды. Уже во второй половине дня в субботу Ваулз начал переговоры с другими командами о возможности пригласить кого-то из их резервных гонщиков на место Сарджента в Монце.

Ситуация была не самая простая, ведь такой гонщик нужен Williams только до конца сезона, т.е. всего на 9 Гран При, поскольку в следующем году новым напарником Элбона станет Карлос Сайнс.

По информации официального сайта чемпионата, Ваулз пытался договориться с Кристианом Хорнером о том, чтобы воспользоваться услугами Лиама Лоусона, но в Red Bull не готовы пойти навстречу. В том числе и потому, что нельзя исключать сценарий, при котором в оставшихся гонках сезона новозеландец может понадобиться им самим.

Кстати, слухи о том, что в Williams также рассматривали кандидатуру Мика Шумахера, не соответствуют действительности. По крайней мере, в этой срочной ситуации о нём речь не шла, тем более что в предстоящий уик-энд он будет выступать за команду Alpine на американском этапе WEC в Остине.

И тогда Ваулз решил сделать ставку на Колапинто, участника молодёжной программы Williams, который в этом году уже провёл за рулём FW46 пятничную тренировку в Сильверстоуне.

21-летний аргентинец в 2024-м проводит свой первый сезон в Формуле 2, на его счету одна победа и ещё пара подиумов. В личном зачёте он находится на 6-й строчке, и в Williams высоко оценивают его потенциал. При этом команде нужен гонщик, который сможет в полной мере раскрыть потенциал модернизированной машины и зарабатывать очки, помогая Williams в противостоянии с Alpine бороться за 8-е место Кубка конструкторов.

Вчера Колапинто приехал на базу Williams в Гроув, чтобы поработать на симуляторе, а уже сегодня должен вылететь в Италию и срочно приступить к подготовке к дебюту в Формуле 1.

Задача перед ним стоит сложнейшая, но в команде решили рискнуть, веря в способность Франко быстро учиться и адаптироваться. В какой мере этот выбор был оправданным, отчасти покажет уже ближайший уик-энд, хотя понятно, что от прогнозов пока лучше отказаться.

Сколько Колапинто будет проигрывать опытному Алексу Элбону? Будет ли эта разница в результатах на круге постепенно уменьшаться? Удастся ли ему что-то заработать за оставшиеся девять гонок? Будет ли он хотя бы реже попадать в аварии, чем Сарджент? Вопросов много, но до конца сезона получим ответы и мы, и Williams.

Источник