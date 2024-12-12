Вурц: Я сказал Максу и Джорджу встать вместе на фото

В дни Гран При Абу-Даби в социальных сетях Ассоциации гонщиков Формулы 1 (GPDA) появилась совместная фотография, на которой Макс Ферстаппен и Джордж Расселл, активно выяснявшие через прессу отношения друг с другом, позируют вместе.

Один из председателей GPDA Алекс Вурц рассказал, что этот снимок постановочный, и он уговорил Макса и Джорджа встать рядом, чтобы продемонстрировать единство гонщиков.

«Это было сделано намеренно, и согласовано со всеми гонщиками, со всеми 20 членами GPDA,пришедшими на встречу, – рассказал Вурц изданию Formule1.de – Для меня было важно сказать, что спорт больше, чем отдельные гонщики, и GPDA больше, чем её отдельные участники. GPDA – это платформа для совместной работы в интересах гонщиков, безопасности, спорта и болельщиков.

Чтобы задать мотив встречи, я сказал: «Фотографии говорят больше, чем тысячи слов. Просто придти и станьте рядом. Вам не нужно обниматься или пожимать друг другу руки – просто встаньте».

Несмотря ни на что, мы едины. Но наступает время, когда мы должны послать сигнал ради болельщиков и ради безопасности: мы уважаем друг друга. И больше никаких обсуждений ни с одной из сторон».

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