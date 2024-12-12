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Бокс

«Как Майк Тайсон». Британский супертяж нацелен уничтожить соперников

«Как Майк Тайсон». Британский супертяж нацелен уничтожить соперников

Sky Sports

Супертяж Даниэль Дюбуа, который владеет титулом IBF, уверен, что способен доминировать в дивизионе и обладает всеми навыками для этого.

«Быть как Майк Тайсон в свое время? Да, хотелось бы побеждать в таком стиле. Уничтожать всех в супертяжелом весе. Если я попадаю, если я попадаю грамотно, то соперник обычно падает. Но я не хочу рассчитывать только на силу удара».

«Нужно больше – уменения, нацеленность, храбрость и другие аспекты. Я считаю, что у меня все это есть, поэтому я хотел бы дальше драться за титулы».

«У меня был бой с Джошуа, а теперь будет битва с Паркером. Я не недооцениваю его, но и не переоцениваю, а просто готовлюсь. Разрушать и уничтожать», – сказал Дюбуа.

Боксер проведет бой с Джо Паркером 22 февраля.

sport.ua

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