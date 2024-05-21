Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Хэй

Вечером 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошло большое шоу бокса.

В 12-раундовом поединке встретились украинский боксер Александр Усик и британец Тайсон Фьюри.

Украинский боксер одержал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом в хевивейте.

Бывший соперник Владимира Кличко Дэвид Хэй выставил в социальных сетях видео, где поделился своей реакцией на победу украинского чемпиона. Хэй ожидал триумф Усика в этом поединке.

Ранее Дэвид Хэй заявил, что шокирован рефери боя Фьюри – Усик.

ВИДЕО. Лицо и реакция Дэвида Хэя после победы Усика в бою с Фьюри

sport.ua