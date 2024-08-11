ФОТО. Ортис – Богачук. Опубликованы судейские записки

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Были опубликованы судейские записки с боя между Сергеем Богачуком и Вирджилом Ортисом, который завершился спорной победой американца решением судей.

Исходя из записок судей, за первый и восьмой раунды, когда Богачук отправлял Ортиса в нокдауны, украинец получил баллы 10:8 в свою пользу от всех трех судей.

Судьбу боя Ортис решил в свою пользу в последних четырех раундах. По мнению двух судей из трех, американец выиграл все раунды с 9-го по 12-й включительно.

В итоге двое из трех судей отдали победу Ортису, еще один зафиксировал ничью.

sport.ua