Обновился рейтинг WBC. Украинский боксер поднялся на первое место

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Богачук

Всемирный боксерский совет (WBC) представил обновленный рейтинг во всех весовых категориях – изменения коснулись некоторых украинских боксеров.

Второй тяжёлый вес (до 101, 6 кг). Богдан Миронец ранее занимал 12-е место, но сумел подняться на восьмое.

Полутяжёлый вес (до 79,4 кг). Александр Гвоздик опустился с третьей позиции на чевтертую.

Второй средний вес (до 76,2 кг). Сергей Деревянченко упал на 15-е место (ранее было 12-е).

Первый средний вес (до 69,9 кг). Сергей Богачук улучшил свою вторую позицию и теперь занимает первую строчку.

Полусредний вес (до 66,7 кг). Карен Чухаджян пропустил одного соперника и теперь идет на 12-м месте.

Полулёгкий вес (до 57,2 кг). Арнольд Хегай занял 14-ю позицию. Ранее украинца в этом рейтинге не было.

Наилегчайший вес (до 50,8 кг). Артем Далакян потерял одно место и разместился на 12-й позиции.

Важно отметить, что Богачук претендует на титул чемпиона мира в своем дивизионе. Но он не сможет сразу бороться за полноценный пояс – сначала нужно подождать победителя противостояния Исраэль Мадримов – Вирджил Ортис и провести поединок за звание временного чемпиона.

sport.ua