Президент World Boxing: Участие Украины на ЧМ стало возможным из-за Кличко

Личный архив. Борис ван дер Ворст

Сборная Украины по боксу активно готовится к первым поединкам чемпионата мира, который стартует сегодня в Ливерпуле. Ещё неделю назад было не до конца ясно, сможет ли наша команда получить разрешение на участие в представительских соревнованиях. Поскольку Федерация бокса Украины никак не могла оформить членство в организации World Boxing, нам пришлось пропустить Кубок мира в Казахстане и чемпионат Азии в Таиланде. К счастью, накануне нас приняли в сообщество недавно созданной организации World Boxing. Она была создана рядом национальных федераций любительского бокса, чтобы спасти боксерские турниры на Олимпийских играх, поскольку пророссийская IBA была навсегда лишена права их проводить.

Президент World Boxing Борис ван дер Ворст в эксклюзивном комментарии sport.ua подтвердил участие украинских боксеров в сентябрьском чемпионате мира.

«С радостью сообщаю, что украинские боксеры смогут принять участие в первом чемпионате мира по боксу в Ливерпуле, который начинается в четверг. И действительно, этот процесс длился почти до последнего дня и был непростым. Но консенсус удалось достигнуть благодаря коммуникации моего советника и легенды бокса Владимира Кличко. Это также стало возможным благодаря неоднократным запросам региональных руководителей бокса в Украине. Всё это способствовало тому, чтобы World Boxing решил вопрос допуска украинских спортсменов. Понятно, что никто не хотел, чтобы украинские спортсмены пропустили это историческое событие.

World Boxing построен на демократических принципах, честности и прозрачности. UBF недавно гарантировал проведение национального конгресса перед ноябрьским Всемирным боксерским конгрессом с избранием Исполнительного совета и внесением изменений в свои уставы, а также с принятием новых членов.

Участие Украины в чемпионате мира крайне важно. Украинский бокс известен в мире своими чемпионами. Учитывая продолжающееся вторжение России в Украину, компания World Boxing была мотивирована найти возможность для включения украинских боксеров в состав участников Ливерпуля-2025. Присутствие украинских боксеров повысит общий высокий уровень соревнований», – сказал ван дер Ворст.

Анатолий ЯНГОЛЬ

sport.ua