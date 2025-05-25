БРИЕДИС: «Столько наркоты и алкоголя полностью испортили его»

Getty Images/Global Images Ukraine. Майри Бриедис

Бывший чемпион мира в крузервейте Майри Бриедис высказался о звездном британском супертяжеловесе Тайсоне Фьюри из Великобритании.

«Тайсон Фьюри талантливый боксер. Он имеет великолепные данные. Но Фьюри уже не тот. Почему? Столько наркотиков и алкоголя испортили его», – сказал Бриедис.

Ранее Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры. Фьюри ранее несколько раз заканчивал карьеру, последний раз в августе 2022 года. После этого боксер вернулся и провел четыре поединка: дважды защитил чемпионский пояс WBC, после чего еще дважды уступил Александру Усику.

sport.ua