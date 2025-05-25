Айзек Хаджар провёл лучшую квалификацию в карьере

Айзек Хаджар показал шестое время в квалификации Гран При Монако, а после штрафа Льюиса Хэмилтона переместился на пятую строчку. Для французского гонщика это лучшая стартовая позиция в карьере.

Его напарник по Racing Bulls Лиам Лоусон впервые в сезоне вышел в финал квалификации, где показал девятое время. Оба гонщика команды из Фаэнцы квалифицировались выше основного пилота Red Bull Racing Юки Цуноды.

Айзек Хаджар (6-й): «Я считаю это идеальным результатом и максимумом, которого мы могли добиться. Третья тренировка получилась сложной, и перед квалификацией я не чувствовал уверенность в машине. Честно говоря, я не был даже уверен, удастся ли выйти в финал, так что шестое время – ошеломительный результат.

Мы действовали с умом и прибавляли шаг за шагом. Команда делала правильные выводы после каждого возвращения в боксы, и благодаря правильным решениям мы двигались вперёд. Во второй сессии я почувствовал, что машина ожила.

Сегодня мы стремились хорошо квалифицироваться, но теперь пришло время подумать о завтрашней стратегии. Я настроен оптимистично и думаю, что благодаря двум пит-стопам гонка получится интересной. Наша машина вполне способна побороться».

Лиам Лоусон (9-й): «В тренировке мы смогли добиться от машины скорости, и я чувствую себя вполне комфортно в этот уик-энд. Команда сильно провела квалификацию – машина была быстра, и я мог выступить лучше, если бы не проблемы с шинами и трафиком в финале.

Завтра будет интересная гонка благодаря новому правилу двух пит-стопов. Постараемся использовать любую возможность и сделать максимум возможного. Мы планируем сделать всё, что в наших силах, но самая важная часть уик-энда уже позади. Хорошо, что всё так складывается – я в восторге от того, что команда двумя машинами вышла в финал. У нас хорошие позиции, и я настроен позитивно».

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