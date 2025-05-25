Гамбург. Коболли обыграл “нейтрального” Рублёва и выиграл крупнейший титул в карьере

Флавио Коболли стал чемпионом на турнире ATP 500 в Германии



Гамбург, Германия • 18-24 мая • грунт • €2,320,160

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Флавио Коболли (Италия) – Андрей Рублев (-, 3) 6:2, 6:4

Итальянский теннисист третий раз в карьере сыграл в финале турнира АТР и одержал вторую победу. В начале апреля Коболли стал чемпионом на турнире АТР 250 в Бухаресте, который также проходил на грунтовых кортах.

Путь к титулу:

R32: Виталий Сачко (Украина, LL) 5:7, 6:2, 6:2

R16: Алехандро Давидович Фокина (Испания, 5) 6:4, 7:5

QF: Роберто Баутиста Агут (Испания) 7:6(4), 6:0

SF: Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) 2:6, 7:5, 6:4

FR: Андрей Рублев (-, 3) 6:2, 6:4

В обновленном рейтинге Флавио Коболли вернется в топ-30 мирового рейтинга и установит новый личный рекорд на 26-й позиции.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua