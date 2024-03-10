Энди Маррей — о завершении своей карьеры: «Как только я принял решение, я его высказал, и никто его не слушает»

Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей пообщался с журналистами после завершения своего выступления на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс

Во втором раунде британец в двух сетах уступил пятой ракетке мира Андрею Рублеву

— Хотели бы начать с очень общего вопроса. Оглядываясь на вашу невероятную карьеру, что приносит вам наибольшее удовольствие?

— Самое большое удовольствие…Я бы сказал, что, все игроки, когда заканчивают играть, оглядываются назад и, наверное, мечтают о том, чтобы что-то сделать по-другому или сделать лучше.

Я чувствую, что моя карьера сложилась достаточно хорошо. Я много работал, много вложил в это. Знаете, я не пропускал тренировки из-за отсутствия дисциплины или неправильных решений и я всегда выкладывался по полной. Так что в этом аспекте я не могу об этом очень сильно сожалеть.

Очевидно, были матчи, какие-то моменты и, возможно, решения о которых я жалею и хотел бы иметь возможность изменить их, но в целом да, я хорошо поработал.

— Энди, несколько недель назад вы говорили о том, что это будет ваш последний год и т.д, но не надоедает ли вам этот вопрос, который появляется на каждой пресс-конференции?

— Такое ощущение, что меня никто не слушает (смеется). В общем, да, я планирую завершить карьеру летом. Я не знаю, что еще я могу сказать. Меня спрашивают об этом уже где-то полтора года, и я, конечно, думал об этом все это время, но, тогда я еще не принял решение. Как только я принял решение, я его высказал, и никто его не слушает. Так что я не очень понимаю, почему меня продолжают спрашивать, если честно (улыбается).

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