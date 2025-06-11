Хертогенбос. Киченок и Линетт вышли в четвертьфинал парного разряда

Украинско-польская пара стартовала с победы на турнире WTA 250 в Нидерландах



Хертогенбос, Нидерланды • 9-15 июня • трава • $275,094

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Надежда Киченок/Магда Линетт (Украина/Польша) – Ван Синьюй/Чжэн Сайсай (Китай) 7:6(3), 4:6, 10-2

Киченок и Линетт сыграли первый совместный матч в рамках Тура. Также для украинки эта победа стала первой за последние полтора месяца – она прервала серию из пяти поражений.

Следующие соперницы украинско-польской пары определятся в матче Николь Меликар-Мартинес/Людмила Самсонова (США/-, 3) – Анджелика Морателли/Сабрина Сантамария (Италия/США).

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